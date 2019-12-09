https://static.news.ru/photo/4d94eb76-1a83-11ea-a7f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Производство смартфонов в мире в третьем квартале 2019 года увеличилось на 7,6% по сравнению с предыдущим кварталом. Общий объём поставок составил 358 млн устройств.

Как утверждают в International Data Corporation (IDC), рост производства связан с активным развитием брендами первого эшелона смартфонов низкого ценового сегмента. Причём подобную практику компании распространяют по всему миру.

Тройка лидеров производителей смартфонов осталась без изменений: первое место заняла Samsung, за ней идёт Foxconn, а замыкает трио VIVO. BYD поднялась на четвёртую позицию, сместив OPPO на пятую.

Растущий процент производства смартфонов в мире сосредоточен среди 10 ведущих производителей, и, как следствие, доля рынка, которым владеет эта группа, увеличилась с 74,3% во втором квартале 2019 до 78,8% в третьем квартале, — говорится в отчёте IDC.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Huawei в 2020 году расширит список устройств, поддерживающих её собственную операционную систему Harmony OS. Смартфоны, планшеты и компьютеры в перечень не попали.