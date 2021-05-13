Назван способ, как отличить «белый» смартфон от «серого»

https://static.news.ru/photo/3672de6c-81a9-11e9-afa1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michele Limina/Xinhua/Global Look Press

О разнице между так называемыми белым смартфоном, изготовленным специально для России, и серым, ввезённым нелегально, в интервью радио Sputnik рассказал эксперт по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин.

По словам Вакулина, «серые» смартфоны по своему внешнему виду и внутренним компонентам ничем не отличаются от «белых» собратьев. Отличия имеются в программном обеспечении: в гаджетах для России будут предустановлены отечественные программы, поскольку этого требует законодательство.

Отечественные программы внедряются только на смартфоны, которые официально продаются в России, — подчеркнул эксперт.

Однако установка российских программ никак не избавит от главной проблемы — гарантийного обслуживания смартфона. В случае поломки телефона официальный сервис может отказать в обслуживании.

Вы можете обратиться к мелким организациям, которые чинят телефоны, но вы берете всю ответственность на себя. Если после ремонта какая-то техническая поломка произойдёт, то вина будет лежать на самом владельце телефона. В официальный сервис вы всегда можете обратиться повторно, — резюмировал Сергей Вакулин.

Ранее стало известно, что любой iPhone можно взломать при использовании встроенного в устройство приложения «Локатор».