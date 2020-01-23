Компания Mail.ru Group выбрала название для своей умной колонки. Разработчики назвали устройство «Капсулой».
Девайс представляет собой симбиоз акустической системы, искусственного интеллекта и «помощника в делах». Умная колонка будет оснащена голосовым помощником «Марусей» и будет доступна пользователей в двух цветовых вариациях: светло-сером и чёрном,
В компании подтвердили название и описание устройства, но отказались называть сроки его выхода. Ранее NEWS.ru писал, что колонка должна поступить в продажу в первом квартале 2020 года.
В декабрре в преддверии Нового года Mail.ru Group запустила праздничный сайт с именным видеопоздравлением от Деда Мороза. В ролике впервые засветилась умная колонка компании.
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