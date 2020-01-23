https://static.news.ru/photo/407f4ab6-3de3-11ea-95b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Компания Mail.ru Group выбрала название для своей умной колонки. Разработчики назвали устройство «Капсулой».

Девайс представляет собой симбиоз акустической системы, искусственного интеллекта и «помощника в делах». Умная колонка будет оснащена голосовым помощником «Марусей» и будет доступна пользователей в двух цветовых вариациях: светло-сером и чёрном, сообщает ТАСС.

В компании подтвердили название и описание устройства, но отказались называть сроки его выхода. Ранее NEWS.ru писал, что колонка должна поступить в продажу в первом квартале 2020 года.

В декабрре в преддверии Нового года Mail.ru Group запустила праздничный сайт с именным видеопоздравлением от Деда Мороза. В ролике впервые засветилась умная колонка компании.