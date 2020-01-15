https://static.news.ru/photo/211c59ee-3789-11ea-9645-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Gang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Китайская компания Huawei отчиталась о продажах 5G-смартфонов в 2019 году. В соцсети Weibo производитель рассказал, что ему удалось отгрузить свыше 6,9 млн устройств.

В настоящий момент у Huawei есть 6 аппаратов с поддержкой мобильной связи пятого поколения — Mate 20 X 5G, Mate 30 5G, Mate 30 Pro 5G, Mate 30 RS Porsche Design, Nova 6 5G и складной Mate X. Honor, бренд компании, дополняют линейку 5G ещё двумя моделями: V30 и V30 Pro.

Ранее NEWS.ru сообщил, что представители администрации США представили Лондону техническое досье на Huawei. Указанная в документе информация поставила под сомнение оценку британской разведки о возможности использовать китайскую компанию в инфраструктуре пятого поколения мобильной связи (5G) без риска для национальной безопасности.