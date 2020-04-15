Honor представил линейку доступных флагманов Honor 30

https://static.news.ru/photo/f381b4e6-7f10-11ea-86ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: honor.ru

Honor, бренд китайской компании Huawei, презентовал линейку доступных флагманов Honor 30. Трио новых устройств используют подэкранный сканер отпечатков пальцев и поддерживают 5G.

Wait no more! Introducing our new flagship of this year, the #HONOR30Series , coming with 50x Super Hybrid Zoom, SuperSensing Night Shots and the powerful Kirin 990. Tag a friend who would appreciate it. pic.twitter.com/T2fOg1IQNb — HONOR (@Honorglobal) April 15, 2020

Базовый Honor 30 получил 6,53-дюймовый OLED-дисплей с разрешением FHD+ и дыркой для селфи-камеры на 32 Мп, основную квадрокамеру на 40 (основной модуль), 8 (ультраширокий), 8 (телефото) и 2 Мп (макро) и батарею ёмкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 40 Вт. Аппаратной основой смартфона стали Kirin 985, 6 или 8 Гб оперативной и 128 или 256 Гб флеш-памяти.

Модель Honor 30 Pro отличается экраном с изгибами по бокам, тройной основной камерой на 40 (основной), 8 (телефото) и 16 Мп (ультраширокий), наличием второго сенсора во фронтальной камере на 8 Мп и процессором Kirin 990. Топовая модель, Honor 30 Pro+, похожа по характеристикам на среднюю, но также получила дисплей с частотой обновления 90 Гц, батарею с поддержкой беспроводной зарядки мощностью 27 Вт и основной модуль с задней камере на 50 Мп.

Смартфоны поступят в продажу в Китае 21 апреля. Базовая стоимость Honor 30 (6/128 Гб) составит $424, Honor 30 Pro (8/128 Гб) — $566, Honor 30 Pro+ (8/256 Гб) — $707.

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