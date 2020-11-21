Эксперт рассказал о проблемах, которые ждут хозяев смартфонов в 2021 году

https://static.news.ru/photo/fcd71826-2c60-11eb-81f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко заявил, что в 2021 году у владельцев старых смартфонов возникнут некоторые проблемы. По его словам, речь идёт о гаджетах на Android, поддерживающих версию ОС 7.1.1 и более ранние.

Эксперт отметил, что их хозяева лишатся доступа к более трети сайтов, сообщает агентство ПРАЙМ.

Дело в том, что в сентябре 2021 года заканчивается срок действия сертификата DST Root X3, который вёл перекрестную подпись для сайтов с шифрованием. Этим с 2015 года занимались компании Let's Encrypt и IdenTrust, — пояснил Кузьменко.

Они так и не смогли договориться о продлении сертификата, поэтому, если не будет изменений, около трети доменов, а это больше 200 млн сайтов по всему миру, станут недоступны для владельцев устройств с Android названных версий. В обиходе в настоящее время такие гаджеты имеют долю в 12,9% от всех пользователей Android-устройств.

Избежать подобной проблемы можно, сменив старый смартфон на более современный гаджет. Однако подобные траты могут показаться нецелесообразными для многих граждан, — считает эксперт.

Мобильный браузер Firefox, имеющий своё хранилище сертификатов, поможет только хозяевам гаджетов с OC Android не ниже версии 5.0, подчеркнул Кузьменко.

Ранее NEWS.ru сообщал, что заместитель директора Института информационных технологий университета «Синергия» Антон Аверин считает неправильным избавляться от старого смартфона. По его словам, гаджет ещё может пригодиться в быту. Старый телефон можно использовать в качестве навигатора для автомобиля или в качестве видеорегистратора, системы видеонаблюдения/видеоняни.