https://static.news.ru/photo/65982e6e-b49d-11e9-b7d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Foto Olimpik/ZUMAPRESS.com /Global Look Press

Возможность переноса своей штаб-квартиры из Цюриха рассматривает Международная федерация футбола (ФИФА). В швейцарском городе она располагается с 1932 года.

С соответствующим предложением выступил президент ФИФА Джанни Инфантино. Одна из причин — трудности с наймом сотрудников из стран за пределами Европы, связанные с особенностями законодательства Швейцарии, пишет The New York Times со ссылкой на собственные источники.

Штаб-квартира может полностью перебазироваться в другую страну. По информации источника издания, речь может идти о Париже. В столице Франции организация была учреждена в 1904 году.

В качестве альтернативы ФИФА рассматривает возможность открытия филиалов в разных частях мира, что позволит федерации улучшить взаимодействие с 211 ассоциациями, которые входят в её структуру.

Однако авторы публикации не исключают, что штаб-квартира останется в Цюрихе.

В федерации официально не комментируют данный вопрос.

Как писал News.ru, ранее ФИФА огласила список из десяти футболистов, которые претендуют на победу в премии The Best.

Полностью список выглядит следующим образом: Криштиану Роналду, Гарри Кейн, Садио Мане, Килиан Мбаппе, Фрэнки де Йонг, Маттейс де Лигт, Эден Азар, Лионель Месси, Мохамед Салах и Вирджил ван Дейк.