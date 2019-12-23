Во время исполкома Российского футбольного союза (РФС), который проходит в Доме футбола, журналистов закрыли в кабинете и запретили куда-либо выходить.
Отмечается, что выход в туалет разрешался только под надзором охранника, сообщает спортивный журналист Артём Калинин на своей станице в Twitter.
Перед принятием нового информационного регламента РФС сотрудники @rfsruofficial обозначили тенденцию: журналистов во время заседания исполкома заперли, запретив выходить из кабинета. Даже в туалет - только под надзором охранника. Отлично, Александр Валерьевич Принципы понятны