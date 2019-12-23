Фото: rfs.ru

Во время исполкома Российского футбольного союза (РФС), который проходит в Доме футбола, журналистов закрыли в кабинете и запретили куда-либо выходить.

Отмечается, что выход в туалет разрешался только под надзором охранника, сообщает спортивный журналист Артём Калинин на своей станице в Twitter.

Ранее апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) принял решение частично удовлетворить жалобу владельца ЦСКА Евгения Гинера, сократив срок наказания, писал NEWS.ru.

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