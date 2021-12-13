Жеребьёвку 1/8 финала Лиги чемпионов проведут заново из-за ошибки

Жеребьёвку 1/8 финала Лиги чемпионов проведут повторно из-за технческой ошибки, допущенной при процедуре. Об этом сообщается на странице УЕФА в Twitter.

Из-за технической проблемы с программным обеспечением внешнего поставщика, который сообщает официальным лицам УЕФА, какие команды имеют право играть друг с другом, была допущена серьёзная ошибка в жеребьёвке 1/8 финала Лиги чемпионов, — говорится в заявлении УЕФА.

Отмечается, что «Манчестер Юнайтед» и «Вильярреал» были помещены в одну корзину, хотя этого не должно было быть, так как команды встречались друг с другом на групповой стадии.

Кроме того, когда определялся соперник «Атлетико», в корзину забыли добавить «МЮ», но добавили «Ливерпуль» с которым мадридский клуб играл в группе.

Жеребьёвка прошла в понедельник, по её итогам определилось восемь пар, в том числе «Манчестер Юнайтед» с Криштиану Роналду в составе должен был сыграть с «ПСЖ» Лионеля Месси.