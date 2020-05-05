Жена Павла Погребняка посмеялась над своими подписчиками

Мария Погребняк, жена нападающего екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Павла Погребняка, устроила розыгрыш для своих подписчиков в социальной сети Instagram.
Сначала Мария выложила фотографию в купальнике на белом песке и написала, что улетела отдыхать на майские праздники. Многие подписчики поверили и начали критиковать её за нарушение режима самоизоляции.
Ранее главный тренер футбольного клуба «Ахмат» Игорь Шалимов заявил, что удалил аккаунт в Instagram. На это действие наставник грозненцев решился после того, как объяснил свои слова о россиянах-дармоедах, требующих от властей денег в условиях самоизоляции, писал NEWS.ru.