Футбол

Жена Павла Погребняка посмеялась над своими подписчиками

12:30, 05 мая 2020 12
Мария Погребняк Мария Погребняк Фото: mariapoga/instagram.com

Мария Погребняк, жена нападающего екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Павла Погребняка, устроила розыгрыш для своих подписчиков в социальной сети Instagram.

Сначала Мария выложила фотографию в купальнике на белом песке и написала, что улетела отдыхать на майские праздники. Многие подписчики поверили и начали критиковать её за нарушение режима самоизоляции.

Позже жена футболиста опубликовала видео, на котором показала, как на самом деле создавалась фотография. Оказалось, что Мария сделала фото на даче.

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Ранее главный тренер футбольного клуба «Ахмат» Игорь Шалимов заявил, что удалил аккаунт в Instagram. На это действие наставник грозненцев решился после того, как объяснил свои слова о россиянах-дармоедах, требующих от властей денег в условиях самоизоляции, писал NEWS.ru.

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