Жена Павла Погребняка посмеялась над своими подписчиками

https://static.news.ru/photo/3eb1b706-8eb4-11ea-bff9-fa163e074e61_660.jpg Мария Погребняк Фото: mariapoga/instagram.com

Мария Погребняк, жена нападающего екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Павла Погребняка, устроила розыгрыш для своих подписчиков в социальной сети Instagram.

Сначала Мария выложила фотографию в купальнике на белом песке и написала, что улетела отдыхать на майские праздники. Многие подписчики поверили и начали критиковать её за нарушение режима самоизоляции.

Позже жена футболиста опубликовала видео, на котором показала, как на самом деле создавалась фотография. Оказалось, что Мария сделала фото на даче.

Ранее главный тренер футбольного клуба «Ахмат» Игорь Шалимов заявил, что удалил аккаунт в Instagram. На это действие наставник грозненцев решился после того, как объяснил свои слова о россиянах-дармоедах, требующих от властей денег в условиях самоизоляции, писал NEWS.ru.