«Зенит» приобрёл защитника Адамова из «Урала»

Читайте нас в Google Новости

«Зенит» Санкт-Петербург и «Урал» Екатеринбург договорились о переходе защитника Арсена Адамова в стан команды из Северной столицы, об этом сообщил официальный Twitter Зенита. Контракт с футболистом рассчитан до конца сезона-2025/2026.

Арсен Адамов — игрок «Зенита»! — сообщает пресс-служба клуба.

22-летних игрок с 2021 года выступал за «Урал». В текущем сезона футболист сыграл 17 игр в Российской Премьер-Лиги отметился одним забитым мячом. Также в этом году защитник получал вызов сборную России.

Ранее Нападающий «Зенита» Сердар Азмун перешёл в немецкий «Байер». 27-летний футболист присоединится к команде летом 2022 года после окончания срока действия контракта с «Зенитом».

До этого, клуб из Санкт-Петербурга подписал контракт с нападающим «Крыльев Советов» Иваном Сергеевым.