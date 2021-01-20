«Ювентус» разбил «Наполи» со счетом 2:0 и завоевал Суперкубок Италии

https://static.news.ru/photo/3f6d5c54-5b73-11eb-a23f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Massimo Paolone / globallookpress

Итальянский футбольный клуб «Ювентус» завоевал Суперкубок страны обыграв «Наполи» со счетом 2:0. Отличились Альваро Мората и Криштиану Роналду, для которого это был 760 гол в карьере.

Мадрридский клуб «Реал», за который раньше играл Роналду, проиграл сопернику из третьей лиги «Алькояно» и вылетел из Кубка Испании.

На 80-й минуте матча главный арбитр встречи Паоло Валери назначил пенальти туринцам, но форвард «Наполи» Лоренцо Инсинье не реализовал его.

Для «Ювентуса» это уже девятая победа. Впервые он выиграл национальный Кубок в 1995 году. После этого победы были в 1997, 2002, 2003, 2012, 2013, 2015 и 2018 годах.

Мы очень рады победе, она оказалась сложной, особенно учитывая кошмарное качество поля. Но мы добились своего, - прокомментировал победу Роналду. Его цитирует Sports.ru.

Ранее NEWS.ru писал, что 33-летний нападающий испанской «Барселоны» пропустит два матча из-за удаления в финальной встрече за Суперкубок Испании.