«Ювентус» обойдётся без Роналду в последнем туре чемпионата Италии

https://static.news.ru/photo/cbbd94ec-d3f8-11ea-b1d4-fa163e074e61_660.jpg Криштиану Роналду Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду не сыграет против «Ромы» в 38-м туре Серии А (высший итальянский футбольный дивизион).

Об этом сообщает пресс-служба клуба из Турина. Роналду не будет в заявке, он не вошёл в число игроков, вызванных для подготовки к матчу. О причинах, по которым португалец пропустит игру, не сообщается. «Ювентус» может позволить себе обойтись без ведущего игрока, так как команда стала чемпионом страны досрочно.

Матч с «Ромой» в Турине начнётся в 21:45 мск 1 августа.

Роналду забил 31 гол в Серии А и занимает второе место в рейтинге бомбардиров, лидер — Чиро Иммобиле из римского «Лацио» (35 забитых мячей).

Как писал NEWS.ru, португалец быстрее всех в истории чемпионата Италии забил 50 голов, для этого ему потребовалось сыграть 61 матч. Предыдущим рекордсменом был украинец Андрей Шевченко, он забил свой 50-й мяч в 68-й игре.