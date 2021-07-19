Юран оценил шансы «Спартака» обыграть «Бенфику» в раунде Лиги чемпионов

Бывший футболист «Бенфики» и «Спартака» Сергей Юран в разговоре с NEWS.ru оценил шансы московского коллектива в борьбе за путёвку в следующий раунд против португальцев.

Сложно будет «Спартаку», потому что «Бенфика» всегда участвует в групповых этапах. Это будет непростой раунд. У португальцев ведь и состав хороший, — сказал Юран.

По его словам, пока нельзя говорить о перспективах, «только игра покажет, кто окажется сильнее». Он добавил, что многое будет зависеть от того, как Руй Витория настроит свою команду.

Много будет зависеть от психологического настроя, с которым подойдёт московский клуб, всё-таки «Бенфика» — это имя, — заключил он.

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов. «Красно-белые» оказались в числе несеянных команд. Так как Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) продолжает разводить сборные из России и Украины, команда Руя Витории автоматически лишилась возможности сыграть с донецким «Шахтёром».