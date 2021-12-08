«Яркий и жизнерадостный человек»: каким запомнился тренер Гамула

8 декабря в возрасте 61 года скончался известный российский футболист и тренер Игорь Гамула. О смерти специалиста сообщили в пресс-службе «Ростова», в котором он проработал в общей сложности около восьми лет. Рассказываем, чем запомнился один из самых обаятельных и открытых наставников отечественного спорта.

Человек-душа

Новость о смерти Игоря Гамулы стала настоящим потрясением для российской футбольной общественности. Ещё несколько недель назад прославленный специалист присутствовал в студии «Матч ТВ», в которой разбирал события очередной встречи чемпионата России и выражал недовольство жеребьёвкой стыковых матчей мундиаля в Катаре. При этом харизматичный наставник выглядел вполне здоровым, поэтому о надвигающемся горе нельзя было и подумать. А сообщение о его кончине стало сродни грому среди ясного неба.

Сегодня ушёл из жизни бывший игрок и тренер Игорь Васильевич Гамула. Игорь Васильевич посвятил большую часть своей жизни донскому футболу, оставаясь патриотом нашего клуба. Выражаем самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким Игоря Васильевича, — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте «Ростова».

Игорь Гамула fcrostov/vk.com

При этом в заявлении пресс-службы ростовчан ничего не сказано о причинах смерти специалиста. Однозначно ответить на этот вопрос не смог и Станислав Станиславский — спортивный директор московской команды «Гераклион», которую Гамула возглавлял в последнее время. Однако функционер выразил уверенность, что кончина специалиста не связана с коронавирусом.

Дочка Игоря Васильевича в шоковом состоянии… Сказала, что сегодня обнаружила отца. Насколько я знаю, он не болел. Это точно не коронавирус. Скорее всего, сердце. В пятницу должна была состояться игра с молодёжкой «Спартака». Вчера днём общались с ним, а когда я звонил вечером, то он, к сожалению, уже не ответил, — признался Станиславский «Чемпионату».

Судя по словам близких к наставнику людей из мира футбола, о его возможных проблемах с сердцем мало кто знал. В частности, главный тренер «Ростова» Виталий Кафанов признался, что Гамула не давал повода интересоваться его здоровьем.

Это шокирующая новость для меня, я же знал Игоря Васильевича с 16 лет, играли друг против друга. Он выступал за юношескую сборную Украины, а я за Туркмению, там и познакомились. Он капитаном был. И работали с ним вместе потом. Мы ровесники, конечно, это шок для меня. В последнее время мы с ним редко пересекались — то на стадионе, то в городе, — сказал Кафанов «Спорт-Экспрессу».

О состоянии Гамулы не был осведомлён и его давний товарищ — бывший вице-президент «Ростова» Александр Шикунов. По его словам, они знали друг друга на протяжении многих лет — со времён службы в армии.

Кошмар. Только пять минут назад позвонил Тимур Гурцкая (известный футбольный агент. — NEWS.ru), сказал: «Твой товарищ умер». Бедный Игорь. Человек-душа. Очень расстроен, ужас. Столько лет вместе были. Даже в армию призывались вместе: Я, Заваров, Гамула. С восемнадцати лет вместе. Совсем рано ушёл Игорь, он 1960-го года рождения, мы с Заваровым 1961-го. Наши соболезнования, великолепный футболист, тренер, специалист и человек ушёл, — сокрушался Шикунов.

Соболезнования родным и близким Игоря Васильевича выразили главный тренер сборной России Валерий Карпин, полузащитник «Химок» Денис Глушаков, бывший хавбек «Зенита» Владимир Быстров, а также ряд российских клубов, включая «Спартак». В пресс-службе красно-белых назвали Гамулу ярким наставником и харизматичным человеком. Также стало известно, что матч 18-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Уралом» начнётся с минуты молчания.

Победа в Кубке СССР и загулы с Заваровым

Гамула родился 17 февраля 1960 года в Ворошиловске, а профессиональную карьеру начал в 18 лет — в «Заре» из Ворошиловграда (ныне представляет Луганск). В ней он провёл ровно один сезон, после чего буквально сбежал в СКА. Как признавался сам футболист, коллектив вылетел из Высшей лиги СССР, а выступать в Первой «не хотелось». Поэтому в компании с будущим хавбеком киевского «Динамо» и «Ювентуса» Александр Заваровым они тайком уехали в Ростов-на-Дону. И это несмотря на угрозы.

Нас отпускать из «Зари» не хотели — пугали, угрожали по коммунистической линии, говорили, что родителей коснётся. За нами следили, а это же ещё пересечение России и Украины, там поставили ГАИ или что-то такое. Поэтому вывозили нас в темноте на бобике по полям. Доехали до Ростова, спрятались в квартире Серёжи Андреева, через три дня призвали в спортроту. Так всё и началось в СКА, — сказал Гамула Sports.ru.

В СКА полузащитник провёл два сезона, но именно этот период стал самым успешным в его карьере, если говорить о трофеях. Пусть во втором из них СКА и провалился в национальном чемпионате СССР — занял лишь 16-е место в турнирной таблице и вылетел в Высшую лигу, но зато выиграл Кубок страны. Причём в полуфинале точный удар Гамулы помог взять верх над московским «Динамо», а в финале был повержен «Спартак». На этот раз обошлось без голов Игоря Васильевича. Автором единственного забитого мяча стал вышеупомянутый Сергей Андреев.

Однако период пребывания Гамулы в СКА запомнился не только знаковыми победами на поле, но и яркими эпизодами за его пределами. По словам спортсмена, однажды они с Заваровым «загуляли» в Хосте и не успели к отбою, из-за чего им пришлось забираться в номер через балкон. А некоторое время спустя ещё одна вечеринка привела к тому, что игроки чуть было не опоздали на базу. Пришлось потратить 360 рублей на покупку мопедов.

По-моему, в ресторане мы кого-то зацепили и поехали в гости. Просыпаемся, на улицу выходим — мало того, что город толком не знаем, так ещё и район какой-то совсем незнакомый. <…> Смотрю, мопеды продаются. Я этому говорю, который продавал: «А можно сразу уехать?». Он отвечает, что, конечно, сейчас бензин найдём», — рассказывал Гамула.

Впоследствии хавбек успел поиграть за «Ростсельмаш», «Атоммаш», «Таврию» и «Кристалл», в составе которого провёл самый успешный период в карьере с точки зрения статистики. В 65 матчах за коллектив из Херсона он отметился 18 голами.

Яркий период в «Черноморце» и восемь лет в «Ростове»

Широкой общественности Гамула стал известен уже после того, как перешёл на должность наставника. И если в «Таврии» он пробыл лишь несколько месяцев и мало чем запомнился, то в «Черноморце» отработал суммарно пять лет. Причём дважды он значился исполняющим обязанности главного тренера и в обоих случаях получал полноценный контракт с клубом. Однако самые запоминающиеся эпизоды происходили на пресс-конференциях, где Игорь Васильевич демонстрировал невероятное чувство юмора. Так, после выездного матча с «Крыльями Советов» в 2000 году он заявлял, что на поле в Самаре надо «не в футбол играть, а кротов ловить», а после встречи с воронежским «Факелом» разразился не менее ярким заявлением.

Если в Самаре мы могли поймать кротов на поле, то здесь вполне могли выловить золотую рыбку, которая там плавала, — сказал Гамула.

Не обходил харизматичный специалист вниманием и топ-клубы. В 2003 году после матча первого круга чемпионата России со «Спартаком» он пошутил над красно-белыми, а также крайне жёстко высказался о судействе Сергея Лапочкина. Тогда «Черноморец» уступил со счётом 1:2 на своём поле, а на 80-й минуте главный арбитр удалил с поля Флавио и Александра Павленко.

Нет-нет, «Спартак» команда народная, надо нам ей как-то помочь. Мы с периферии, с моря вылезли. Лапочкин там замёрз где-то на море. В Петербурге… А то всё «Черноморец» пенальти бьёт, — сокрушался специалист.

Иногда красноречие Гамулы выходило ему боком. Уже в ходе пребывания в «Ростове» он оказался в центре скандала. В 2014 году в ходе пресс-конференции он сначала предположил, что болезнь пяти его футболистов может быть вызвана вирусом Эбола, а затем неосторожно высказался о темнокожих легионерах. Так, журналист задал вопрос, не собирается ли наставник рассмотреть возможность возвращения в состав Бенуа Ангбва, на что получил оригинальный ответ.

У нас их и так шесть — чёрных. Я не знаю, куда от них деваться, — заявил Гамула.

Данные слова тренера были широко растиражированы иностранными СМИ. Впоследствии появились слухи, что защитник «Ростова» и сборной ЮАР Сиянда Ксулу отказывается тренироваться с командой из-за высказываний наставника. Однако сам Гамула опроверг эту информацию.

Мы пообщались перед тренировкой, и ребята меня поняли. Я извинился за свои слова по поводу Эболы, чтобы у нас в команде на эту тему вообще больше разговоров не было. Не могу сказать, действительно ли Ксулу не хотел тренироваться. В любом случае инцидент исчерпан, этой темы мы больше не касаемся. Все футболисты тренируются, обстановка рабочая. У нас сейчас другая ситуация - команде необходимо вылезать из ямы, — заявлял наставник ТАСС.

Так или иначе, именно «Ростов» стал главной командой в тренерской карьере Гамулы. В общей сложности он шесть лет возглавлял молодёжку жёлто-синих, а также почти три месяца занимал должность главного тренера основы. В 2017-м он ненадолго покинул коллектив, но уже спустя год вернулся в качестве селекционера. В это время Игорь Васильевич активно выступал на телевидении в качестве эксперта.

В 2020 году Гамула окончательно покинул «Ростов» с целью возобновить тренерскую карьеру. Причиной стало приглашение в пятигорский «Машук-КМВ», где якобы появился новый инвестор. Но затем выяснилось, что это было лишь аферой некого Вадима Богомазова, который обманом приобрёл клуб, а впоследствии пропал. Последней командой Игоря Васильевича стал московский АФК «Гераклион».