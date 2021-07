Sum up this Italy team in 3 words! #EURO2020 | #ITA pic.twitter.com/6UijpsvP66

Италия победила второй раз за всю историю чемпионата. В последний раз итальянцы завоёвывали победу 53 года назад.

Также УЕФА отметил заслуги защитника сборной Италии Леонардо Бонуччи, назвав его героем финального матча.