Врач «Сельты»: Смолов вернулся из страны, неопасной в плане коронавируса

https://static.news.ru/photo/cda04990-8f7d-11ea-b332-fa163e074e61_660.jpg Фото: NEWS.ru

Врач испанского футбольного клуба «Сельта» Гарсия Кота высказал своё отношение к тому, что нападающий команды Фёдор Смолов вернулся из России.

Также в «Сельту» вернулся нападающий Пионе Систо, который находился в Дании.

Систо и Смолов приехали из стран, которые в принципе неопасны. Они пройдут тесты, — цитирует Кота Cope.es.

При этом он отменил, что исключать риск никогда нельзя.

Смолов отбыл в Россию из расположения «Сельты» 5 апреля по личным причинам. Как писал NEWS.ru, находясь в Москве, футболист сделал пожертвование на борьбу с коронавирусом одной из столичных больниц.