Врач «Сельты»: Смолов вернулся из страны, неопасной в плане коронавируса

Врач испанского футбольного клуба «Сельта» Гарсия Кота высказал своё отношение к тому, что нападающий команды Фёдор Смолов вернулся из России.
Также в «Сельту» вернулся нападающий Пионе Систо, который находился в Дании.
Систо и Смолов приехали из стран, которые в принципе неопасны. Они пройдут тесты, — цитирует Кота Cope.es.
При этом он отменил, что исключать риск никогда нельзя.
Смолов отбыл в Россию из расположения «Сельты» 5 апреля по личным причинам. Как писал NEWS.ru, находясь в Москве, футболист сделал пожертвование на борьбу с коронавирусом одной из столичных больниц.
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