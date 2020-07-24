Воробьёв пожелал удачи «Химкам» перед финалом Кубка России

https://static.news.ru/photo/f393db10-cdc8-11ea-bdcf-fa163e074e61_660.jpg Фото: ФК «Химки»/vk.com

Футболисты ФК «Химки» выйдут 25 июля на поле в Екатеринбурге против петербургского «Зенита» в финале Кубка России. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в режиме видеоконференции пожелал спортсменам удачи, подчеркнув, что выход в финал Кубка страны подмосковного клуба был большой неожиданностью «для абсолютного большинства профессионалов и экспертов».

Никто не думал, что такая дерзкая, талантливая молодёжь может дойти до финала Кубка страны. Вы большие молодцы, ребята, — цитирует телеканал «360» Воробьёва.

Глава региона подчеркнул, что следил за игрой «Химок» и знает, что у команды был непростой сезон. Андрей Воробьёв отметил, что команда из Санкт-Петербурга — фаворит в этой игре, но шансы у футболистов из Подмосковья всё же есть.

Главный тренер «Химок» Сергей Юран поблагодарил губернатора за поддержку и пообещал «биться и сражаться».

Как писал NEWS.ru, волгоградский футбольный клуб «Ротор» и подмосковные «Химки» вошли в состав участников Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) на сезон-2020/21. По итогам завершившегося сезона РПЛ «Ротор» и «Химки» заняли первое и второе места Футбольной национальной лиги и поднимутся в высший дивизион чемпионата страны. Последние два места заняли самарские «Крылья Советов» и «Оренбург», они вылетели в ФНЛ.