Влашич помог хорватам обыграть шотландцев и выйти в плей-офф Евро-2020

Сборная Хорватии обыграла шотландцев в заключительном матче чемпионата Европы — 2020 по футболу со счётом 3:1. Полузащитник ЦСКА Никола Влашич помог хорватам добиться победы и пройти в 1/8 финала со второго места.

На 17-й минуте именно 23-летний хавбек, получивший передачу от Перишича, открыл счёт встречи.

Сравнять счёт и начать всё сначала шотландцам удалось только в концовке первого тайма. На 42-й минуте Макгрегор исполнил удар с подбора метров с 17 в нижний угол ворот. Этот гол стал первым для команды на Евро-2020.

На 62-й минуте Лука Модрич выводит хорватов вперёд.

А на 77-й Иван Перишич ставит точку. Навес Модрича реализовал Перишич, скинув в дальний угол. Трини проиграл ему в воздухе.

В параллельном матче сборная Англии обыграла национальную команду Чехии с минимальным счётом 1:0. Команда Гарета Саутгейта вышла в 1/8 финала с первого места.