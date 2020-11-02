В УЕФА сообщили, что чемпионат Европы может пройти даже в одной стране

https://static.news.ru/photo/620fa970-1d42-11eb-a30c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чемпионат Европы по футболу, который намечен на лето 2021 года и должен пройти в 12 европейских странах, может состояться при меньшем количестве государств. Так, мероприятие может быть проведено даже в одной стране, следует из сообщения пресс-службы УЕФА.

На данный момент наш план состоит в том, чтобы провести чемпионат Европы в запланированном варианте, но турнир может пройти не в 12 странах, а в 11, восьми, пяти или в одной стране, — говорится в сообщении, передаёт ТАСС.

Некоторое время назад французское издание Le Parisien представило информацию о том, что УЕФА изучает вариант проведения чемпионата Европы в 2021 году в одной стране. При этом основным претендентом стала Россия. По словам гендиректора оргкомитета российской части Евро-2020 Алексея Сорокина, ему ничего неизвестно о планах УЕФА в отношении России.

Ранее NEWS.ru писал, что организация и проведение чемпионата Европы по футболу УЕФА-2020 в 2021 году обойдётся федеральному бюджету РФ в 875,1 млн рублей.