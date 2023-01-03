В США футболист выжил после остановки сердца во время матча НФЛ Матч НФЛ в США завершился после остановки сердца у 24-летнего футболиста

Фото: David Rosenblum/Zuma\TASS

Дамар Хэмлин

В Штатах во время матча Национальной футбольной лиги 24-летний футболист, игрок клуба «Баффало Биллс» Дамар Хэмлин после столкновения с соперником потерял сознание. У него остановилось сердце. Прибывшие на поле медики провели сердечно-легочную реанимацию с использованием дефибриллятора. В больницу игрок был доставлен в критическом состоянии.

Члены команды, в том числе главный тренер Зак Тейлор, отправились в больницу, чтобы поддержать Хэмлина, — цитирует пресс-служба NFL представителя своей телевизионной службы Кэмерона Вулфа.

Матч НФЛ был приостановлен, а затем перенесен на неопределенную дату. Вице-президент лиги по персоналу Трой Винсент опроверг сообщения о разминке для продолжения игры. Вопрос о возобновлении матча пока не стоит.

В декабре стало известно о смерти бойца ММА Джордана Янга. Ему было 27 лет. 29 декабря о смерти трехкратного чемпиона мира по футболу Пеле сообщила его дочь.