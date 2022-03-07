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В ФИФА задумались о разрешении сборной России сыграть на ЧМ-2022 по футболу

17:23, 07 марта 2022
В ФИФА задумались о разрешении сборной России сыграть на ЧМ-2022 по футболу Фото: ULMER via imago-images.de/Global Look Press
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Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает возможность разрешить сборной России сыграть в стыковых матчах за право выйти на чемпионат мира — 2022 в Катаре. Об этом сообщает польский портал Sport Interia.

По его данным, в ФИФА сейчас ищут возможность допустить российскую команду до участия в стыках. В частности, рассматривается вариант, при котором матч между Россией и Польшей может быть перенесён на июнь.

Пресс-атташе сборной Польши Якуб Квятковски отметил, что ФИФА ещё не приняла окончательного решения по российской команде, несмотря на то что ранее сообщалось об отстранении всех сборных России и всех клубов страны от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА. 

Изначально сборная России должна была сыграть с Польшей в полуфинале квалификации ЧМ-2022 в Москве 24 марта. 

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