Турнир, который бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини задумывал как грандиозный фестиваль, проходящий в дюжине городов 12 стран континента и посвящённый 60-летию первого розыгрыша Кубка Европы, отменила безжалостная пандемия COVID-19. Тем не менее идея проведения чемпионата Старого Света в необычном формате не отправлена в мусорную корзину — его надеются провести через год, если, конечно, эпидемиологическая ситуация позволит. NEWS.ru сожалеет об упущенной возможности уже нынешним летом насладиться лучшими образцами европейского футбола на уровне сборных, однако обнаруживает немало фактов, которые сделают первенство континента в июне-июле 2021 года ещё более привлекательным для российского болельщика.

Что мы потеряли или можем потерять

Итак, вечером 12 июня 2020 года на римском «Стадио Олимпико» сборные Турции и Италии должны были встретиться в матче открытия очередного, уже 16-го по счёту чемпионата Европы. На следующий день Олимпийский стадион Баку должен был принять ещё двух участников группы А Евро-2020 — команды Уэльса и Швейцарии, а в Санкт-Петербурге и Копенгагене сборные России и Дании ждали в гости соперников по квартету с литерой B — бельгийцев и финнов соответственно.

И дальше бы пошло-поехало... Напомним, в финальной стадии турнира принимают участие 24 команды, распределённые на шесть групп. На данный момент определены лишь два десятка сборных, гарантировавших себе выступление на главное европейской сцене. А ещё четыре команды должны были определиться нынешней весной после завершения плей-офф Лиги наций. Однако пресловутая пандемия заблокировала проведение всех возможных турниров, поэтому горящие путёвки на Евро-2020 пока так и остались неразыгранными.

Впрочем, это дело поправимое. После трёхмесячной паузы футбол на континенте постепенно возвращается к нормальной жизни — правда, пока лишь на клубном уровне. Один за другим возобновляются национальные чемпионаты в разных странах, а к сентябрю, глядишь, УЕФА опубликует обновлённый календарь международных матчей и для сборных. Времени до Евро (кстати, цифровой идентификатор турнира решено не менять — он так и будет называться Евро-2020) навалом — целый год: турки с итальянцами должны открыть чемпионат в Вечном городе 11 июня 2021 года.

Рим (Италия), стадион «Олимпико» Fabrizio Faraco/CC BY 3.0/commons.wikimedia.org

Конечно, очень обидно, что всему футбольному сообществу не удалось отпраздновать юбилей континентальных первенств в положенные сроки. Сохраняй нумерацию — не сохраняй, всё равно проведение турнира через год будет напоминать отложенный день рождения, который по каким-то причинам пришлось перенести на другую дату. Вроде и друзья все в сборе, и атмосфера соответствующая, а всё равно присутствует некий привкус искусственности.

Это потеря, скажем так, больше эмоционально-ментального характера, и её многие могут пережить спокойно, даже не придав этому особого значения. Но есть и факторы куда более материальные, и вот они-то могут реально повлиять на восприятие отложенного на год турнира. И заставить сожалеть, что Евро не удалось провести в срок.

Речь идёт, в первую очередь, о возрастных футболистах. Здесь сразу применительно к сборной России вспоминается Юрий Жирков. Российские болельщики были в восторге от того, как ветеран петербургского «Зенита» провёл отборочный цикл к чемпионату Европы. Но Юрию в этом году уже будет 37, а летом 2021-го он моложе не станет. К тому же неизвестно, как воспримет организм полузащитника-универсала повышенные нагрузки и плотный график игр после коронапаузы. Дай бог, конечно, Жиркову здоровья и сил, но никто не может предположить, в каком физическом состоянии он окажется ровно через год. И сможет ли так же успешно и полезно играть за нашу сборную.

Юрий Жирков (в центре) Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Аналогичная проблема может стать актуальной и для звёзды мирового уровня — Криштиану Роналду. Португалец, конечно, снискал славу железного и нестареющего футболиста, но ему уже 35. Форварду туринского «Ювентуса» в ближайшие месяцы предстоит выдержать колоссальные нагрузки, претендуя на победу сразу в трёх турнирах — Кубке и чемпионате Италии, а также в возобновляемом розыгрыше Лиги чемпионов. А затем в режиме нон-стоп стартует новый сезон в Серии А. И возникает тот же самый вопрос: насколько измочаленным морально и физически подойдёт Криштиану к Евро?

А ведь Роналду является единоличным лидером по количеству сыгранных матчей (21) в финальных турнирах европейских первенств, опережая уже завершившего карьеру немецкого полузащитника Бастиана Швайнштайгера (18) и партнёра по «Юве» голкипера Джанлуиджи Буффона (17), завершившего карьеру в сборной Италии. И уже нынешним летом Криштиану мог улучшить не только этот рекорд, но и выйти на чистое первое место в споре лучших бомбардиров в истории чемпионатов Европы. Сейчас он с девятью забитыми мячами делит лидерство с тем самым Мишелем Платини, но первый же гол на Евро-2020 придал бы ещё больше блеска португальскому голеадору.

Но, увы — ждать этого события теперь придётся год. Да ещё и вовсе не факт, что дождёмся...

В чём мы выиграли или можем выиграть от переноса Евро

Опять же начнём с глобального и не совсем материального. Длительная пауза во всех национальных чемпионатах из-за пандемии заставила нас скучать по футболу и по-настоящему ценить любимую игру. И сейчас даже матчи европейских топ-лиг без зрителей воспринимаются как дар свыше, вызывающий положительные эмоции.

Kiko Hurtado/Keystone Press Agency/Global Look Press

Разумеется, такое грандиозное событие как чемпионат Европы, не может проходить без болельщиков. Сейчас сложно предполагать, случится ли вторая, третья — и так далее — волна эпидемии, каким образом она может повлиять на организацию турнира в разных странах и возможные ограничения для зрителей. Может быть, на каких-то стадионах придётся оставить неполную квоту по заполняемости трибун, в каких-то городах будет действовать запрет на обустройство фан-зон. Но очевидно, что совсем без публики Евро-2020 не останется. Затевать невиданный доселе футбольный фестиваль и не иметь возможности сделать болельщиков его непосредственными участниками — глупость несусветная.

Если же эпидемия через год настолько отступит, что позволит провести чемпионат Европы без каких-либо ограничений, то этот факт засвидетельствует возвращение мирового футбола и спорта в целом к привычной жизни. А это будет очень важно для судьбы Олимпиады в Токио. Летние Игры-2020 ведь тоже были перенесены на год, и успешное проведение футбольного Евро должно вдохновить и наполнить оптимизмом организаторов главных соревнований четырёхлетия и всех спортсменов-олимпийцев.

Может спустя год рассчитывать на некоторые бонусы и российская футбольная сборная. Неоднократно говорилось о том, что нынешним летом Станислав Черчесов вряд ли мог рассчитывать на реинкарнацию Александра Кокорина, которому попросту не хватило бы времени выйти на высокий уровень, выступая на правах аренды в ФК «Сочи». Теперь же скандально известный нападающий получит возможность набрать оптимальную форму и показать на поле все свои лучшие качества.

В значительной степени похожая ситуация складывается и у другого форварда — Фёдора Смолова. До и после коронапаузы бывший игрок «Локомотива» пытается заиграть в аренде в испанской «Сельте», и на данный момент его статус в клубе Ла Лиги (высшего дивизиона чемпионата Испании. — NEWS.ru) можно охарактеризовать словосочетанием «подвешенное состояние». А остаток нынешнего сезона и — даст бог — полный чемпионат-2020/21 должны предоставить Смолову не одну возможность закрепиться и проявить себя в одной из сильнейших футбольных лиг планеты.

Федор Смолов Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За год должны окрепнуть и возмужать ребята из молодёжной сборной России — Магомед-Шапи Сулейманов, Фёдор Чалов, Роман Евгеньев, Николай Рассказов и другие, что расширит реестр кандидатов в главную команду страны для Станислава Черчесова. И в этом тоже видится несомненный плюс годичной отсрочки континентального первенства.

Так что давайте считать, что этот Евро, который должен был стартовать в День России, мы отнюдь не потеряли. Нет — просто отложили в надёжное место до лучших времён. А когда они наступят, мы с удовлетворением обнаружим, что этот Евро-2020 нисколько не потерял в цене.