Уткин предложил заменить Черчесова на экс-тренера «Спартака»

Российский спортивный комментатор Василий Уткин на своём YouTube-канале предложил «забрать» сборную РФ по футболу у действующего главного тренера Станислава Черчесова после поражения в матче с Данией в третьем туре группового этапа Евро-2020 со счётом 1:4. В авторском Telegram-канале он «нашёл» ему замену в лице бывшего наставника московского «Спартака» Доменико Тедеско.

Немецко-итальянский специалист руководил клубом в 2019–2021 годах. Журналист отметил, что для Черчесова турнир стал «абсолютным фиаско».

Сейчас нужно не выбирать соответствующую эмоцию, а постепенно [выруливать] на то, что нельзя отдавать сборную в руку человеку, который не воспринимает критику, который уверен, что сам он точно знает, куда её надо вести и какими средствами строить игру. И, самое главное, он никому об этом не рассказывает, — добавил Уткин.

Комментатор считает, что участвуй сборная России в чемпионате Европы «по расписанию» — в 2020-м году, «она бы не состарилась», стала бы «неуступчивой» с фаворитами и заработала бы очки с соперниками ниже классом.

Сборная РФ в группе В заняла последнее, четвёртое место. Команды Бельгии и Дании гарантировали себе выход в стадию плей-офф.

Ранее сообщалось, что капитан сборной России по футболу Артём Дзюба извинился перед болельщиками после разгромного поражения от датчан со счётом 1:4 на Евро-2020, после которого россияне упустили шанс на выход в плей-офф.