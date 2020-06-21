«Уфа» не включила в состав на матч футболиста, у которого подозревают COVID

https://static.news.ru/photo/243c371c-b3b1-11ea-96c5-fa163e074e61_660.jpg Андрес Вомбергар Фото: fcufa.pro

Футбольный клуб «Уфа» не включил в заявку нападающего команды Андреса Вомбергара на матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Тамбова».

Ранее СМИ писали, что Вомбергар сдал положительный тест на коронавирус. Позже в пресс-службе «Уфы» заявили, что все футболисты команды здоровы.

Официальной информации о причине непопадания Вомбергара в заявку «Уфы» на данный момент нет.

Как писал NEWS.ru, накануне матча «Сочи» и «Ростова» коронавирус выявили у шести игроков ростовской команды, поэтому клубу пришлось выставить на игру юношеский состав со средним возрастом футболистов 17,2 года. Ростовчане проиграли 1:10, но отразивший пенальти и полтора десятка ударов сочинцев вратарь-дебютант Денис Попов стал лучшим игроком матча и прославился в соцсетях.

После этого весь состав московского «Динамо» оказался на карантине из-за обнаружения коронавируса у нападающего Клинтона Н’Жье.