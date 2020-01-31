https://static.news.ru/photo/ceceb7ac-4437-11ea-86f6-fa163e074e61_660.jpg Сергей Прядкин (справа) Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент тульского футбольного клуба «Арсенал» Гурам Аджоев сообщил о намерении поддержать Сергея Прядкина на выборах президента Российской премьер-лиги (РПЛ).

Мы поддержали его в первый раз 16 января и во второй раз так же сделаем. Мы считаем, что Прядкин справляется со своими обязанностями, — цитирует Аджоева ТАСС.

Ранее владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун заявил о намерении выдвинуть в качестве кандидата на пост президента РПЛ её нынешнего руководителя Сергея Прядкина. Он подчеркнул, что пока клуб не отправлял официального письма и ещё будет обсуждать этот вопрос, писал NEWS.ru.