Тренер «Химок» считает, что Глушаков и Мирзов помогли команде

https://static.news.ru/photo/5995cb84-064b-11eb-9cea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Помощник главного тренера «Химок» Игорь Ющенко поделился впечатлениями от матча 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Локомотива». Подмосковный клуб проиграл на выезде «железнодорожникам» со счётом 1:2.

Первый тайм у нас не получился, ребята были немного скованными. Во втором тайме мы начали контролировать мяч, выходили из обороны, создавали моменты, забили быстрый гол. К ребятам нет вопросов по самоотдаче. По второму тайму мы не заслуживали поражения. Поздравляю соперников с победой, — заметил Ющенко.

Также специалист прокомментировал дебют в подмосковной команде футболистов Дениса Глушакова и Резиуана Мирзова.

Для нашей команды присоединение Дениса Глушакова и Резиуана Мирзова — это усиление. Если говорить о сегодняшнем матче, то ребята ещё не готовы выходить с первых минут встречи, поэтому они появились на поле только во втором тайме. Но они всё равно смогли внести ощутимую пользу, команда ожила во втором тайме, — сказал Ющенко на послематчевой пресс-конференции.

Как ранее писал NEWS.ru, главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился впечатлениями от матча 10-го тура Российской премьер-лиги против «Химок». «Железнодорожники» одолели на своём поле подмосковный клуб со счётом 2:1.