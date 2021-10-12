«Только не выкладывай никуда»: футболисты спели Карпину «Валера, Валера»

Футболисты сборной России в раздевалке после победы над Словенией спели песню «Валера, Валера» исполнительницы Афродиты. Главный тренер команды Валерий Карпин под неё станцевал. Видео было опубликовано на странице Team Russia в Twitter.

Только не выкладывай никуда! — обратится Карпин к снимавшему видео футболисту. Однако видео всё-таки появилось в Сети.

В ночь на 12 октября сборная России обыграла Словению в Мариборе в матче отборочного этапа чемпионата мира в Катаре. Встреча завершилась со счётом 2:1.

Подопечные Валерия Карпина набрали 19 очков после восьми туров и вышли на первое место в отборочной группе, на два очка обойдя Хорватию.