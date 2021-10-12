«Только не выкладывай никуда»: футболисты спели Карпину «Валера, Валера»
Михаил Потапов
Михаил Потапов
11:16, 12 октября 2021
Главный тренер сборной России Валерий КарпинФото: Александр Вильф/РИА Новости
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Футболисты сборной России в раздевалке после победы над Словенией спели песню «Валера, Валера» исполнительницы Афродиты. Главный тренер команды Валерий Карпин под неё станцевал. Видео было опубликовано на странице Team Russia в Twitter.
Только не выкладывай никуда! — обратится Карпин к снимавшему видео футболисту. Однако видео всё-таки появилось в Сети.