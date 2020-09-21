Талалаев высмеял выступление «Динамо» в еврокубках

Главный тренер грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал поражение от московского «Динамо» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра завершилась со счётом 0:1.
Замечательная игра. Хозяева отлично играли, победили, поздравляю, а мы не дотерпели. Будем работать с нападающими, чтобы в будущем они могли реализовывать свои моменты. У грозненской команды наметится спад? «Ахмат» закончил прошлый год на последнем месте, команда сохранила прописку в РПЛ только благодаря дополнительным показателям. Вдобавок ко всему у нас не было сделано покупок летом. Если без сарказма, то мы переиграли «Динамо» по моментам. Если бы не Шунин, мы бы ещё в первом тайме закончили игру и ушли бы домой. До удаления не было острых моментов со стороны московской команды. Мы же будем работать над реализацией. Ну и надеюсь, что нам будут усиления в команде, — отметил Талалаев в ходе послематчевой пресс-конференции.
Также тренер грозненской команды эмоционально прокомментировал игру «Динамо» в еврокубках.
Проанализируйте, сколько ваша команда набрала очков без удалений и пенальти. Ну или на крайний случай посмотрите игру с тбилисским «Локомотивом». Удачи «Динамо» в следующих еврокубках, — заключил Талалаев.
«Бело-голубые» проиграли тбилисскому «Локомотиву» со счётом 1:2 в рамках второго квалификационного раунда турнира. Голы в составе грузинского клуба забили Ираклий Сихарулидзе и Мамия Гавашелишвили. В составе москвичей отличился Николай Комличенко, который реализовал пенальти, писал NEWS.ru.
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