Стали известны результаты жеребьёвки 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов

https://static.news.ru/photo/50837026-c29b-11ea-9cf9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Oscar J. Barroso/Global Look Press

В штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Ньоне состоялась жеребьёвка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов. В ней приняли участие команды, которые уже прошли в четвертьфинал турнира и которым ещё предстоит провести ответные матчи 1/8 финала.

Результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги чемпионов:

Пара 1: «Реал» (Испания) / «Манчестер Сити» (Англия) — «Лион» (Франция) / «Ювентус» (Италия)

Пара 2: «РБ Лейпциг» (Германия) — «Атлетико» (Испания)

Пара3: «Наполи» (Италия) / «Барселона» (Испания) — «Челси» (Англия) / «Бавария» (Германия)

Пара 4: «Аталанта» (Италия) — «Пари Сен Жермен» (Франция)

Результаты жеребьёвки 1/2 финала Лиги чемпионов:

Победитель пары 1 — победитель пары 3

Победитель пары 2 — победитель пары 4

Напомним, розыгрыш Лиги чемпионов в сезоне-19/20 был приостановлен в середине марта из-за пандемии коронавируса.

Лига чемпионов будет доиграна с 12 по 23 августа. Четвертьфиналы, полуфиналы и финал пройдут в Лиссабоне в формате «Финала восьми». Во всех раундах плей-офф команды сыграют по одному матчу. Игры пройдут на стадионах «Эштадиу ду Бенфика» (здесь также состоится финал) и «Жозе Алваладе».

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обнародовал расписание розыгрыша Лиги чемпионов сезона-2020/21, который стартует матчами первого тура 20–21 октября. Второй тур состоится 27–28 октября, третий — 3–4 ноября, четвёртый — 24–25 ноября, пятый — 1–2 декабря, шестой — 8–9 декабря. Матчи плей-офф стартуют 16 февраля 2021 года. Первые четвертьфинальные матчи пройдут 6 и 7 апреля, ответные — 13 и 14 апреля. Полуфиналы намечены на 27 и 28 апреля (первые матчи) и 4 и 5 мая (ответные). Финальный матч турнира состоится 29 мая в Стамбуле, ранее писал NEWS.ru.