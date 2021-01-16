«Спартак» ведёт переговоры по поводу возвращения Квинси Промеса

https://static.news.ru/photo/d6e6a910-58c5-11eb-83dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московский футбольный клуб «Спартак» ведёт переговоры по поводу возвращения полузащитника амстердамского «Аякса» Квинси Промеса.

Известно, что Промес выступал за «Спартак» в период с 2014 по 2018 год.

Могу сказать, что стороны находятся в контакте. Переговоры идут, — отметил директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов, слова которого приводит Sport24.

Ранее NEWS.ru писал, что московский футбольный клуб ЦСКА назначил Дмитрия Крамаренко на должность тренера вратарей. По данным пресс-службы команды, 17 января он вместе с игроками отправится на зимние сборы в испанский Кампоамор.

Крамаренко 46 лет, он был вратарём клуба с 2002 по 2003 год. Игровую карьеру он завершил в 2013 году, после чего работал тренером в азербайджанских «Габале» и «Нефтчи», в академии ЦСКА и сборной Азербайджана.