В Германии узнали о давлении Кремля на Абрамовича по поводу Суперлиги

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Владелец «Челси» Роман Абрамович отказался от участия в футбольной Суперлиге после указаний из Кремля. Об этом сообщает Suddeutsche Zeitung.

По информации издания, Абрамович получил сигнал от российских властей, что участие «Челси» в Суперлиге противоречит интересам «Газпрома», который является спонсором Лиги чемпионов. После этого владелец лондонского клуба решил отказаться от проекта, так как не хочет ссориться с российским руководством.

19 апреля 12 топ-команд объявили о создании Суперлиги. Участниками новых соревнований стали английские клубы «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», испанские «Барселона», «Атлетико» и «Реал», итальянские «Милан», «Интер» и «Ювентус».

Инициатором выступил президент мадридского «Реала» Флорентино Перес. Глава УЕФА Александр Чеферин жёстко раскритиковал всех организаторов на экстренной пресс-конференции.

Проект просуществовал два дня. В среду, 21 апреля, стало известно о приостановке Суперлиги после выхода большей части участников.