Защитник московского футбольного клуба «Торпедо» Роман Шишкин может перейти в «Спартак-2».
Интерес к футболисту проявляет главный тренер московской команды Роман Пилипчук. Он уже разговаривал на эту тему с Шишкиным,
Шишкин ранее выступал за «Спартак» с 2001 по 2010 год.
Ранее московский «Спартак» обыграл сербский «Партизан» со счётом 3:2 в матче международного межсезонного товарищеского турнира в Катаре — Кубка Париматч Премьер, организованного телеканалом «Матч Премьер». Благодаря этой победе «Спартак» во второй раз стал победителем турнира в Катаре, писал NEWS.ru.
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