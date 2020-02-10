https://static.news.ru/photo/1335a58e-4c0a-11ea-967e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Футбольный клуб «Торпедо Москва»

Защитник московского футбольного клуба «Торпедо» Роман Шишкин может перейти в «Спартак-2».

Интерес к футболисту проявляет главный тренер московской команды Роман Пилипчук. Он уже разговаривал на эту тему с Шишкиным, сообщает «Бизнес Online».

Шишкин ранее выступал за «Спартак» с 2001 по 2010 год.

Ранее московский «Спартак» обыграл сербский «Партизан» со счётом 3:2 в матче международного межсезонного товарищеского турнира в Катаре — Кубка Париматч Премьер, организованного телеканалом «Матч Премьер». Благодаря этой победе «Спартак» во второй раз стал победителем турнира в Катаре, писал NEWS.ru.