https://static.news.ru/photo/931621da-465a-11ea-9602-fa163e074e61_660.jpg Фото: Imagespace/Keystone Press Agency/Global Look Press

В перерыве финального матча по американскому футболу между «Канзас-Сити Чифс» и «Сан-Франциско Найнерс» мировые звёзды шоу-бизнеса Шакира и Дженнифер Лопес устроили танцевальное шоу.

Выступление потрясло не только любителей одного из популярных видов спорта США, но и других артистов.

Джей Ло и Шакира были просто невероятными. Настолько сильная сексуальная энергия от этих сильных женщин, как в жизни, так и на камерах! — написала Леди Гага на своей странице в Twitter.

. @JLo and @shakira and all the special guests were so incredible!!! What a fun halftime show I danced and smiled the whole time. Such powerful sexy women!!!! On camera and off!!!!! Love you beautiful sexy talented women #SuperBowlHalftimeShow #SuperBowl — Lady Gaga (@ladygaga) February 3, 2020

Чемпионом 54-го Супербоула стал «Канзас-Сити», который обыграл соперника на 11 очков. Матч закончился со счётом 31:20 (7:3, 3:7, 0:10, 21:0). Таким образом, «Канзас-Сити Чифс» впервые взял трофей с 1969 года.

Американская певица Бейонсе и её муж, рэпер Jay-Z сидя слушали государственный гимн Соединённых Штатов, который в финальном матче плей-офф Национальной футбольной лиги (NFL) — Супербоуле — исполнила Деми Ловато, ранее писал NEWS.ru.