Выступление потрясло не только любителей одного из популярных видов спорта США, но и других артистов.
Джей Ло и Шакира были просто невероятными. Настолько сильная сексуальная энергия от этих сильных женщин, как в жизни, так и на камерах! — написала Леди Гага на своей странице в Twitter.
. @JLo and @shakira and all the special guests were so incredible!!! What a fun halftime show I danced and smiled the whole time. Such powerful sexy women!!!! On camera and off!!!!! Love you beautiful sexy talented women #SuperBowlHalftimeShow#SuperBowl
Чемпионом 54-го Супербоула стал «Канзас-Сити», который обыграл соперника на 11 очков. Матч закончился со счётом 31:20 (7:3, 3:7, 0:10, 21:0). Таким образом, «Канзас-Сити Чифс» впервые взял трофей с 1969 года.
Американская певица Бейонсе и её муж, рэпер Jay-Z сидя слушали государственный гимн Соединённых Штатов, который в финальном матче плей-офф Национальной футбольной лиги (NFL) — Супербоуле — исполнила Деми Ловато, ранее писал NEWS.ru.