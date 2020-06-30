«Сельта» продлила контракт с Фёдором Смоловым

https://static.news.ru/photo/3a310362-bb78-11ea-8ebf-fa163e074e61_660.jpg Фёдор Смолов Фото: Oscar J. Barroso/Keystone Press Agency/Global Look Press

Испанский футбольный клуб «Сельта» продлил арендное соглашение с российским нападающим Фёдором Смоловым.

Контракт продлён до фактического завершения нынешнего сезона. Такие же соглашения подписаны с Рафиньей Алькантарой, Папом Дьопом, Филипом Брадаричем и Джейсоном Мурильо. Кроме этого, испанский клуб продлил соглашения с Драганом Росичем, Серхио Бермехо и Якобо Гонсалесом.

Отмечается, что «Сельту» покинул Лукас Оласа из-за того, что клуб не смог договориться с «Бокой Хуниорс».

Спортсмен перешёл в «Сельту» из московского «Локомотива» на правах аренды зимой. В нынешнем сезоне 30-летний форвард принял участие в 12-ти матчах чемпионата Испании, забив мячи в ворота мадридского «Реала» и «Барселоны».

Ранее сообщалось, что испанский футбольный клуб «Сельта» готов выкупить российского нападающего Фёдора Смолова у московского «Локомотива» за €6 млн. Руководство «Сельты» готово заплатить за трансфер Смолова такую сумму, если команда сохранит прописку в Ла Лиге. Помимо этого, «Локомотив» сможет получить €2 млн в виде бонусных выплат, писал NEWS.ru.