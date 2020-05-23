«Сельта» хочет продлить аренду Смолова до окончания сезона

https://static.news.ru/photo/75b2f12a-9db4-11ea-9cfa-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/smolov_news

Испанский футбольный клуб «Сельта» планирует продлить арендное соглашение с российским нападающим Фёдором Смоловым до фактического окончания сезона.

Руководство «Сельты» уже провело предварительные переговоры о продлении контракта с шестью арендованными игроками — Рафиньей, Папом Диопом, Лукасом Оласой, Филипом Брадаричем, Джейсоном Мурильо и Фёдором Смоловым, сообщает Faro de Vigo.

В текущем сезоне Смолов забил один гол и принял участие в шести матчах «Сельты».

Ранее NEWS.ru писал, что председатель правительства Испании Педро Санчес заявил о решении возобновить чемпионат страны по футболу 8 июня. Чемпионат Испании по футболу приостановлен с 12 марта из-за распространения COVID-19 на неопределённый срок.