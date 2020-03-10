В очередном туре Российской премьер-лиги (РПЛ) многие лидеры откровенно разочаровали своей игрой, а если и добились побед, то отнюдь не убедительных. По этой причине у представителей клубов-середняков и даже аутсайдеров появилась возможность громко заявить о себе, чем некоторые и воспользовались. Поэтому не удивляйтесь, что в символическую сборную тура, которую представляет NEWS.ru, включены по два игрока «Оренбурга» и «Сочи»: ведь эти клубы как раз при солидном игровом перевесе расправились с отнюдь не простыми соперниками.

NEWS.ru

Гильерме

«Локомотив»

Голкипер в нашу звёздную сборную всё-таки делегирован топ-клубом, но это только лишний раз доказывает, как сложно было фаворитам в этом туре добиваться положительных результатов. «Железнодорожники», чьи ворота защищает Гильерме, с огромным трудом добыли преимущество в один мяч, забитый португальским форвардом Эдером, но в самой концовке встречи едва не упустили победу. В ворота москвичей был назначен пенальти, но страж ворот российской сборной был великолепен, применив для отражения 11-метрового принцип «золотой ноги» Акинфеева. В итоге мастерство и хладнокровие Гильерме помогло «Локомотиву» взять важнейшие три очка и продолжить погоню за лидирующим в чемпионате питерским «Зенитом».

Андрей Малых

«Оренбург»

«Газовиков» с Южного Урала после ухода главного тренера Владимира Федотова в «Сочи» многие уже «похоронили», заранее отправив в дивизион рангом ниже — Футбольную национальную лигу (ФНЛ). Мол, не сдюжат ребята в весенней части сезона, «посыпятся». Ан нет — «не посыпались»! В двух матчах после зимней паузы — ничья в Самаре и домашняя победа над тульским «Арсеналом». Последней в немалой степени поспособствовал капитан «Оренбурга» Андрей Малых. При схеме с тремя центральными защитниками, которую продолжают использовать «газовики», он качественно работал по всей правой бровке, а ещё отметился результативной передачей на Джордже Деспотовича при втором голе в ворота туляков, после чего победа хозяев (2:0) сомнениям не подвергалась.

Андрей Малых fcorenburg.ru

Егор Сорокин

«Краснодар»

Победа на «Открытие Арене» досталась «быкам» совсем непросто. В первом тайме южанам пришлось выдержать серьёзное давление со стороны соперника, да и после перерыва нельзя сказать, что «Краснодар» получил игровое преимущество. Игра протекала в равной борьбе, как в таких случаях говорят, до первого гола, и его удалось забить гостям — с пенальти отличился Ари. Однако мы всё же решили выделить у «чёрно-зелёных» центрального защитника Егора Сорокина, поскольку без надёжной игры в обороне этой победы команда Мурада Мусаева вряд ли добилась бы. По ходу встречи кандидат в сборную России заблокировал четыре удара спартаковцев, сделал два выноса из штрафной, один раз чисто отобрал мяч у соперника, взял верх в семи воздушных дуэлях из восьми, ни разу не сфолил, один раз пробил по воротам «Спартака» (правда, неточно), упустив при этом голевой момент. Впечатляющая статистика для защитника!

Джемал Табидзе

«Уфа»

У команды Вадима Евсеева в этом туре была задача пятизвёздочной сложности — сдержать атаки действующего чемпиона страны и лидера текущего чемпионата на его поле. Занятие, на первый взгляд, практически безнадёжное, особенно с учётом того, что в состав «сине-бело-голубых» вернулся их ударный форвард Артём Дзюба, а вся команда горела желанием доказать своим болельщикам, что нулевая ничья в поединке предыдущего тура с «Локомотивом» была досадной случайностью. Однако оборона уфимцев на твёрдую пятёрку справилась с нейтрализацией Дзюбы и компании. А наивысший рейтинг полезности среди всех защитников «Уфы» заработал Джемал Табидзе, кстати, уже в третий раз в нынешнем сезоне попадающий в нашу сборную тура.

Кирилл Заика

«Сочи»

«Курортники» пока ещё остаются на последней строчке в таблице РПЛ, но нет никаких сомнений, что в скором времени её покинут и вообще снимут для себя с повестки дня вопрос о выживании в премьер-лиге. В последнем туре «Сочи» убедительно переиграл екатеринбургский «Урал», забив два безответных мяча, автором одного из которых стал защитник Кирилл Заика. Главная фишка в том, что за 27-летнего игрока обороны сыграла его универсальность: в предыдущем туре он при схеме с тремя центральными защитниками отвечал за правый фланг, а в поединке с «Уралом» был переведён тренерским штабом Владимира Федотова на левый. Откуда и подключился в середине второго тайма к атаке, получив удобную передачу под удар от Антона Заболотного.

pfcsochi.ru

Ивелин Попов

«Ростов»

В самом ярком и огнедышащем матче тура ростовчане на своём поле едва не ухитрились упустить победу над столичными «армейцами». ЦСКА в начале второго тайма остался вдевятером после двух удалений за «фол последней надежды» Ильзата Ахметова и Вадима Карпова, получив при этом в свои ворота два пенальти. Второй из них как раз заработал Ивелин Попов, своим рывком по левому флангу вынудивший нарушать правила Карпова. Правда, арбитру Владиславу Безбородову потребовалось вмешательство VAR, чтобы определить тяжесть содеянного юным защитником москвичей. Болгарский полузащитник дончан не стал повторять ошибку одноклубника Романа Ерёменко, не сумевшего реализовать первый 11-метровый в этой встрече, и выиграл дуэль у Игоря Акинфеева. «Ростов» повёл 2:1, и показалось, что окончательно взял игру под свой контроль. Но дальше стало ещё веселее...

Павел Мамаев

«Ростов»

А дальше вышедший на замену Павел Мамаев уже спустя несколько минут забил свой первый мяч за «Ростов». И первый — после почти годичной отсидки в местах не столь отдалённых. Но в тот момент мало кому могло прийти в голову, что этот гол окажется победным для «жёлто-синих». Однако подопечные Валерия Карпина сначала «помогли» игравшим вдевятером «армейцам» отыграть один мяч благодаря голу в свои ворота защитника Максима Осипенко, а затем дали судье Безбородову повод назначить третий пенальти в этой встрече и первый — не в их пользу. И если бы не голкипер Сергей Песьяков, «потащивший» удар Фёдора Чалова, оконфузились бы ростовчане по полной программе. А так — факт остаётся фактом: забитый Мамаевым мяч принёс команде с берегов Дона важнейшие три очка в борьбе за путёвку в Лигу чемпионов.

Андрей Мостовой

«Сочи»

Пока Мамаев быстро адаптируется в новой команде на берегах Дона и уже добывает для «Ростова» победы, у его «сокамерника» Александра Кокорина на Черноморском побережье всё складывается не так гладко. В предыдущем туре нападающий забил тульскому «Арсеналу», но этого не хватило даже для ничьей. Теперь же в поединке с «Уралом» в составе «курортников» нашлись игроки, проявившие себя гораздо ярче Кокорина. Например, Кирилл Заика, о голе которого рассказано выше. Или Антон Заболотный, отлично поработавший на команду. А главной звездой матча, пожалуй, стоит признать Андрея Мостового. Левофланговый полузащитник и первый мяч в ворота уральцев забил, и во втором тайме классным навесным ударом головой мог оформить дубль, но попал в штангу. Да и в целом выглядел ключевой фигурой в атаках сочинцев.

Николай Комличенко

«Динамо»

Новичку «бело-голубых» понадобилось всего лишь два матча, чтобы открыть счёт забитым мячам в российской премьер-лиге. Впрочем, и в предыдущем туре в столичном дерби со «Спартаком» Николай Комличенко дважды за тайм сотряс мячом каркас ворот Александра Максименко — то есть был в сантиметрах от гола. А в домашнем поединке с «Тамбовом» наконец-то отправил мяч в сетку — причём два раза. Правда, в первом случае арбитры при помощи VAR взятие ворот не засчитали, усмотрев у форварда микроскопический офсайд. Но зато во втором эпизоде придраться было уже не к чему. Этим голом Комличенко обеспечил «Динамо» победу в матче, а после игры признался, что если забьёт в каждой из оставшихся девяти игр РПЛ по мячу, то для него это будет сверхотличный результат.

Джордже Деспотович

«Оренбург»

Об оптимистичном — вопреки обстоятельствам — футболе «Оренбурга» мы уже говорили выше, в начале этого материала. Теперь — несколько слов об одном из главных источников этого оптимизма. Нападающий Джордже Деспотович остаётся основной ударной силой «газовиков», забив уже восемь мячей в текущем чемпионате. Интересно, что победный дубль в ворота тульского «Арсенала» стёр вызывавший недоумение ноль в личной статистике серба в графе «голы, забитые на своём поле». Да, представьте себе, все шесть предыдущих мячей Деспотович отгрузил соперникам в выездных играх! Но теперь расщедрился и по отношению к своим болельщикам.

А ещё любопытно, что Джордже совсем не страдает суевериями, если судить по минутам, на которых он отличился в матче с туляками: первый мяч был забит на 13-й минуте, второй — на 77-й, то есть за ту же чёртову дюжину минут до конца основного времени. Вот вам наглядный пример, когда число 13 приносит удачу, да ещё и в двойном размере!

Денис Попович

«Крылья Советов»

Даже говоря о трансферной удаче самарского клуба, подписавшего в зимний дозаявочный период нападающего Дениса Поповича, не обойти упоминание об оренбургском следе в этой истории. Ведь ранее 30-летний форвард, имеющий словенское гражданство, выступал именно за южноуральских «газовиков». А теперь, едва перебравшись на берега Волги, забивает в каждом матче за «Крылья Советов»! В предыдущем туре гол Поповича принёс самарцам ничью с тем же самым «Оренбургом», а теперь — и вовсе полноценные три очка в Казани. Правда, в поединке с «Рубином» тоже имела место тёмная история с неработающим VAR и непонятно почему отменённым голом хозяев, но не зря же в народе говорят: «Игра забудется, а результат останется». Вот Попович пока исправно и делает «Крыльям» необходимый результат, поднимая команду со дна турнирной таблицы РПЛ.