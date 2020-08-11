Пока мы были поглощены вопросами, снимет ли Леонид Федун «Спартак» с чемпионата России и что будет с арбитрами Василием Казарцевым и Алексеем Еськовым, произошёл очередной судейский скандал. Правда, на этот раз главным пострадавшим стал именно арбитр. Бывший полузащитник сборной России Роман Широков избил судью на любительском турнире «Московский клуб Селебрити» в составе команды «Матч ТВ», где он является постоянным экспертом.

Что произошло

Накануне в Москве проходил любительский турнир «Московский клуб Селебрити». В рамках 1/4 соревнований на поле сошлись команды «Матч ТВ» и «Ничего необычного». Широков наряду со многими звёздными комментаторами и бывшим полузащитником «Спартака» Андреем Тихоновым играли за команду федерального канала. Встречу обслуживал Никита Данченко (известный под псевдонимом Данте, выступает в том числе за футбольный клуб «Амкал»). По словам участников и очевидцев, инцидент случился на ровном месте.

Широков выходит один на один, его сбивает защитник (играет в мяч или не в мяч — не знаю, спорный момент), судья даёт играть, Широков орёт ему: «Ты чего, [обалдел]?, — рассказал игрок команды «Ничего обычного» Виктор Кравченко.

Никита Данченко dante_71/instagram.com_

Затем, когда судья потянулся за красной карточкой, чтобы ответить на эмоциональную реакцию футболиста, Широков пригрозил: «Покажешь красную — [ударю]!». К слову, за несколько секунд до того, как судья достал карточку, к нему подбежал Тихонов с просьбой не реагировать на слова Широкова.

Я пытался судью придержать, чтобы он не показывал карточку, так ситуация накалялась. Я ему говорил, что не надо показывать, не надо обострять. То есть я его как бы придерживал. Не то чтобы я ему не давал, просто говорят так люди. Я ему просто сказал, что не надо карточек. Просто прошёл бы момент и прошёл. Видимо, меня не услышали, поэтому так и получилось, — передаёт слова Тихонова РИА Новости.

Ну а дальше пошло-поехало.

Судья показывает красную, и Широков со всей дури влетает в него, бьёт кулаком в челюсть или попадает в бровь куда-то, судья падает, и он ему ещё по животу ногой, — сказал Кравченко на видео в Instagram.

Известный в прошлом футболист Тихонов объяснил, почему никто не остановил Широкова.

Когда арбитр показал красную карточку, агрессии со стороны Широкова не было. Это всё случилось неожиданно. Да, был словесный выпад со стороны Романа, но когда арбитр показал красную карточку, я стал в сторону уходить. Не было такого, что Роман сразу побежал на него. Никто не успел среагировать, так как это было неожиданностью. Если Роман изначально пошёл бы на него так агрессивно, то ребята и я подбежали бы быстро. И ни у кого не было бы проблем. В той ситуации никто не думал, что произойдёт подобный инцидент, — сказал футболист.

Игра, естественно, не продолжилась. «Матч ТВ» засчитали техническое поражение.

Как себя чувствует арбитр

После избиения специалисты сразу же оказали арбитру первую помощь. Спустя некоторое время в Сети появились снимки Никиты. Скажем прямо, они были ужасными. У судьи встречи было разбито лицо, рассечена бровь, были заметны царапины. Но более точные данные о состоянии молодого человека стали известны только ранним утром. Данченко записал сторис в Instagram, в которых рассказал, что ему наложили множество швов и сделали ряд обследований. По словам арбитра, ему пришлось провести несколько часов в больнице и в травмпункте, но, к счастью, всё обошлось без серьёзных последствий. Никита заявил, что будет продолжать работать, и поблагодарил всех, кто за него переживал.

Роман Широков shirokovrn/instagram.com

На этом конфликт оказался исчерпан? Вряд ли. Ещё накануне организатор турнира Герман (Эль Класико) Попков заявил, что будет добиваться серьёзного наказания для футболиста.

Это неприемлемо, отвратительно и ужасно. Очень странное поведение. Как организатор хотел бы, чтобы дело дошло до полиции. Куча людей видели это в прямом эфире, и всё это с миллиона ракурсов. Причём это от людей, с кем мы всецело дружим. И произошло на пустом месте, — сказал блогер.

А возможны ли серьёзные последствия?

Скорее всего, ситуация ограничится административным наказанием и небольшим штрафом. Уголовное разбирательство было бы возможно, если бы пострадавший получил повреждения, которые могли повлиять на его трудоспособность. Ну или нужно было быть Денисом Паком, которого избили Павел Мамаев и Александр Кокорин, впоследствии отсидевшие за решёткой. Никита Данченко — не Пак, и, если верить его словам, чувствует он себя нормально.

Что говорит «Матч ТВ»

Первым со стороны «Матч ТВ» выступил отнюдь не виновник инцидента. Сначала слово взял капитан команды журналист Дмитрий Шнякин. Он сказал, что подобное поведение неприемлемо ни на поле, ни за его пределами.

Ноль оправданий, ноль споров по поступку Ромы Широкова. Это кошмарный, парализующий эпизод, который каждого на поле ввёл в ступор на пару секунд. Такого не должно происходить в спорте (да и в жизни). Вне зависимости от уровня, статуса участников, напряжения игры, качества работы судей, чего угодно, — написал Шнякин на своей странице в Instagram.

Выдержав длительную паузу, Роман Широков всё-таки прокомментировал инцидент. Он принёс извинения пострадавшему, организаторам и своей команде.

Федеральный телеканал, на котором в качестве эксперта выступает Роман Широков, тоже не остался в стороне от неприятного инцидента. Как заявил комментатор Дмитрий Губерниев, «Матч ТВ» отстранил экс-футболиста «Зенита» от всех эфиров.

Что говорят бывшие футболисты

Экс-нападающий «Спартака» Валерий Масалитин считает, что виной всему эмоции.

Все знают характер и нрав Романа, он где-то позволяет себе недопустимые вольности. Видимо, сорвался, посчитал, что судья неправильно начал судить. На повторе видно, что он ворвался в штрафную, упал там, а судья не дал пенальти. Видимо, эмоции взяли верх над разумом. Вот он и совершил такой поступок, — сказал Масалитин в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.

Он убеждён в том, что нет оснований для того, чтобы с Романом Широковым повторилась история Александра Кокорина и Павла Мамаева.