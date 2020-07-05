«Рубин» оказался сильнее «Оренбурга» в матче РПЛ

https://static.news.ru/photo/c4721dc4-bee6-11ea-b11b-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/fcorenburg

Казанский футбольный клуб «Рубин» обыграл «Оренбург» со счётом 1:0 в домашнем матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Единственный гол в игре забил полузащитник «Рубина» Денис Макаров на 67-й минуте встречи.

На данный момент «Рубин» располагается на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 30 очков. «Оренбург» занимает последнюю строчку, набрав 23 очка.

«Оренбург» получил разрешение от Роспотребнадзора сыграть против казанского «Рубина» за несколько часов до матча. Ранее у десяти представителей клуба был подтверждён коронавирус.

В предыдущих матчах 26-го тура РПЛ тульский «Арсенал» обыграл московское «Динамо» со счётом 1:0, самарский футбольный клуб «Крылья Советов» сыграл вничью с «Ростовом», «Локомотив» сыграл вничью с «Сочи», «Тамбов» обыграл московский «Спартак» со счётом 3:2, ЦСКА разгромил «Ахмат» со счётом 4:0, а «Уфа» на домашнем поле сыграла вничью с екатеринбургским «Уралом», писал NEWS.ru.