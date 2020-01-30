https://static.news.ru/photo/1fdd6c18-434a-11ea-96a4-fa163e074e61_660.jpg Надежда Карпова Фото: karpichito/instagram.com

Российской нападающей женской сборной России и футбольного клуба «Севилья» (Испания) Надеждой Карповой интересуются сразу несколько клубов.

Руководители женских коллективов «Челси», «Вест Хэм» и «Рединг» борются за 24-летнюю россиянку, сообщает Daily Mail. Помимо этого, итальянская «Рома» уже предложила контракт девушке. Агент форварда отметил, что Карповой интересен вариант с английским «Челси».

Соглашение нападающей с «Севильей» истекает по завершению текущего сезона, после чего «синие» могут совершить сделку с её подписанием бесплатно.

В сезоне 2019/20 24-летняя спортсменка сыграла в 14 матчах в испанской лиге. В её активе пять очков (четыре гола и одна результативная передача).

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