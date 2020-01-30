Российской нападающей женской сборной России и футбольного клуба «Севилья» (Испания) Надеждой Карповой интересуются сразу несколько клубов.
Руководители женских коллективов «Челси», «Вест Хэм» и «Рединг» борются за 24-летнюю россиянку, сообщает Daily Mail. Помимо этого, итальянская «Рома» уже предложила контракт девушке. Агент форварда отметил, что Карповой интересен вариант с английским «Челси».
Соглашение нападающей с «Севильей» истекает по завершению текущего сезона, после чего «синие» могут совершить сделку с её подписанием бесплатно.
В сезоне 2019/20 24-летняя спортсменка сыграла в 14 матчах в испанской лиге. В её активе пять очков (четыре гола и одна результативная передача).
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