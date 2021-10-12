Российских болельщиков избили после матча со Словенией

Российских болельщиков избили после матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между командами России и Словении. Эту информацию передаёт «Р-Спорт».

По данным источника, на россиян напали болельщики сборной Словении.

После игры вышли со стадиона и пошли пешком в отель. Шли без цветов сборной России. В темноте на одной из улиц на нас со спины напали местные: начали валить на землю и избивать, — рассказал пострадавший.

Также сообщается, что один из россиян попал в больницу с переломами и множественными ушибами. От операции пострадавший отказался по причине отлёта в Москву. Сейчас правоохранительные органы Словении ведут расследование случившегося.

Сборная России обыграла команду Словении со счётом 2:1. В составе России голами отметились защитники Игорь Дивеев и Георгий Джикия.

По итогам восьми туров российская команда лидирует в таблице группы H, набрав 19 очков. Подопечные Карпина гарантировала себе участие в стыковых матчах отбора на чемпионат мира - 2022.

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