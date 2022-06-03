Роналду подвел итоги первого сезона после возвращения в «МЮ» Роналду поблагодарил фанатов и партнеров по итогам первого сезона после возвращения в «Манчестер Юнайтед»

Фото: Pedro Correia/Global Look Press

Форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду выступил с заявлением по итогам сезона, который стал для него первым после возвращения в команду. Игрок поблагодарил болельщиков за поддержку, которую те демонстрировали даже в сложные моменты, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте «манкунианцев».

Болельщики «Манчестер Юнайтед» всегда в моем сердце. Это люди, которых все должны уважать, потому что они всегда на нашей стороне. Я по-прежнему мотивирован на усердную работу, по-прежнему люблю футбол. Конечно же, весь МЮ и партнёры по команде помогают мне, поэтому я ценю их, — заявил нападающий.

Роналду также подчеркнул, что главной целью для него являются командные достижения. Португалец выразил уверенность в том, что клуб начнет завоевывать трофеи.

Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» летом прошлого года. В активе 37-летнего португальца 24 гола и три результативные передачи в 38 матчах в составе английского клуба во всех турнирах.