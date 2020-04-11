Роналду нарушил карантин ради тренировки

Нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду заметили на тренировке на стадионе во время пандемии коронавируса. Министр здравоохранения Португалии Педру Рамуш раскритиковал действия футболиста.
Спортсмен посетил находящееся возле своего дома поле и играл с другими людьми. Очевидцы сфотографировали его и
Cristiano Ronaldo training today at the Madeira stadium(CD Nacional stadium).— B3 (@b3naldo7)
No days off for the GOAT
pic.twitter.com/YPi9PhAS9c April 9, 2020
Глава Минздрава напомнил звезде футбола, что ему не следует чувствовать себя особенным.
У Роналду нет специального разрешения. Он не может тренироваться, если уважает правила, как все наши граждане, — подчеркнул он.
Чиновник отметил, что Роналду провёл на стадионе всего несколько минут и не причинил вреда. Однако он отказался называть это пустяком,
Как писал NEWS.ru, ранее стало известно, что Роналду станет первым футболистом, заработавшим миллиард долларов.
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