Роналду нарушил карантин ради тренировки

https://static.news.ru/photo/4469e0fc-7c2f-11ea-8be0-fa163e074e61_660.jpg Криштиану Роналду Фото: Lm/Claudio Benedetto / Ipa/Global Look Press

Нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду заметили на тренировке на стадионе во время пандемии коронавируса. Министр здравоохранения Португалии Педру Рамуш раскритиковал действия футболиста.

Спортсмен посетил находящееся возле своего дома поле и играл с другими людьми. Очевидцы сфотографировали его и опубликовали кадры в Twitter.

Cristiano Ronaldo training today at the Madeira stadium(CD Nacional stadium).



No days off for the GOAT pic.twitter.com/YPi9PhAS9c — B3 (@b3naldo7) April 9, 2020

Глава Минздрава напомнил звезде футбола, что ему не следует чувствовать себя особенным.

У Роналду нет специального разрешения. Он не может тренироваться, если уважает правила, как все наши граждане, — подчеркнул он.

Чиновник отметил, что Роналду провёл на стадионе всего несколько минут и не причинил вреда. Однако он отказался называть это пустяком, передаёт The Sun.

Как писал NEWS.ru, ранее стало известно, что Роналду станет первым футболистом, заработавшим миллиард долларов.