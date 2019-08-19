Бывший полузащитник футбольного клуба «Бавария» Франк Рибери перейдёт в итальянскую «Фиорентину».
Как сообщает издание Bild, причиной такого решения стал выбор семьи игрока, которая высказала желание переехать во Флоренцию. Французу предложили двухлетний договор с окладом в €4 млн.
Ранее агент полузащитника Жан-Пьер Берне заявил, что переговоры с московским футбольным клубом «Локомотив» находятся в активной стадии, писал News.ru. Cообщалось, что Рибери требует двухлетнее соглашение с зарплатой в €3,5 миллиона ежегодно. Кроме того, ему нужны частный дом для семьи, персональные водитель и переводчик, а также французская школа для детей.