https://static.news.ru/photo/467fac3c-c311-11e9-a900-fa163e074e61_660.jpg Франк Рибери Фото: firo/Sebastian El-Saqqa/Global Look Press

Бывший полузащитник футбольного клуба «Бавария» Франк Рибери перейдёт в итальянскую «Фиорентину».

Как сообщает издание Bild, причиной такого решения стал выбор семьи игрока, которая высказала желание переехать во Флоренцию. Французу предложили двухлетний договор с окладом в €4 млн.

Ранее агент полузащитника Жан-Пьер Берне заявил, что переговоры с московским футбольным клубом «Локомотив» находятся в активной стадии, писал News.ru. Cообщалось, что Рибери требует двухлетнее соглашение с зарплатой в €3,5 миллиона ежегодно. Кроме того, ему нужны частный дом для семьи, персональные водитель и переводчик, а также французская школа для детей.