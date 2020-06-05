В РФС назвали проведение матчей со зрителями необязательным

https://static.news.ru/photo/b8d7fc1e-a70c-11ea-bf6b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Допуск зрителей на матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) возможен только при условии требований регламента Российского футбольного союза, заявил президент РФС Александр Дюков.

Проведение матчей со зрителями не является обязательным, это будет зависеть и от эпидемиологической ситуациях в регионах,— сказал Дюков на заседании коллегии Министерства спорта РФ.

Дюков добавил, что регламент РФС будет адаптироваться с учётом требований Роспотребнадзора, а также будет адаптирован под всероссийские спортивные физкультурные мероприятия.

Мы должны понимать, что COVID-19 будет с нами ещё какое-то время, даже вакцина не сможет решить эту проблему — это наша новая реальность, в которой мы должны научиться жить и работать. Я уверен, мы сможем адаптироваться и приблизиться к нормальному образу жизни, — сказал президент РФС.

Ранее глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о негативных последствиях пандемии коронавируса, писал NEWS.ru.