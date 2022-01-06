Пьяного футболиста «Рубина» вывели из ночного клуба

Нападающий «Рубина» Иван Игнатьев был замечен пьяным во время празднования своего 23-летия в Красноярске, сообщил Telegram-канал «Инсайды от Карпа» Ивана Карпова.

Журналист опубликовал видео, на котором видно, как Игнатьев покидает бар The MODS в Красноярске в сопровождении охраны.

В текущем сезоне форвард провёл девять матчей в составе «Рубина», в которых не забил ни одного мяча и не отдал ни одной результативной передачи.

В ноябре 2021 года в Интернете было опубликовано видео, на котором главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин танцует на праздновании дня рождения полузащитника «Ростова» Данила Глебова под песню из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию». Глебов является воспитанником «Томи» и «Локомотива». После перехода в профессиональный футбол он успел поиграть за махачкалинский «Анжи», а в 2019 году пополнил состав «Ростова».