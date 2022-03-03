18+

Рубрики

Медиа

Архив

Футбол

«Путин уже не тот»: экс-глава ФИФА поддержал украинский народ

Экс-глава ФИФА Блаттер заявил, что Путин уже не тот человек, что раньше
13:55, 02 марта 2022
«Путин уже не тот»: экс-глава ФИФА поддержал украинский народ Йозеф Блаттер Фото: Federico Gambarini/dpa/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Экс-глава ФИФА Йозеф Блаттер заявил, что его мнение о президенте России Владимире Путине изменилось. По словам функционера, ранее их связывали «дружественные и сердечные отношения», но «сейчас это не тот человек, что раньше», пишет издание Blick.

Если посмотреть на текущую ситуацию, а также на Путина, выступающего на телевидении, — сейчас это уже не тот человек, что раньше, — сказал Блаттер.

Кроме того, экс-глава ФИФА выразил солидарность с народом Украины и назвал украинцев «отважными бойцами сопротивления».

С 24 февраля российские войска проводят спецоперацию по демилитаризации и денацификации на Украине.

Ранее сообщалось, что российский вратарь Ярослав Лобанцев и украинский фланговый нападающий Юрий Бушман вместе выступили за мир. Они сделали совместную фотографию в футболках с изображением национальных флагов своих государств.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео