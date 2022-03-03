«Путин уже не тот»: экс-глава ФИФА поддержал украинский народ

Фото: Federico Gambarini/dpa/Global Look Press

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко обратился с гневным посланием к российскому футболисту Артёму Дзюбе. Он заявил, что пока форвард «Зенита» молчит, на Украине «убивают мирных людей». Защитник «Эвертона» отметил на странице в Instagram, что Дзюбе за это никогда не будет прощения.

Пока ты, с***, молчишь, Артём Дзюба и твои обосранные футболистики, убивают мирных людей в Украине. Вас закроют в вашей з***** на всю вашу жизнь и, главное, жизнь ваших детей. И...