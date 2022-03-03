«Путин уже не тот»: экс-глава ФИФА поддержал украинский народ

Экс-глава ФИФА Йозеф Блаттер заявил, что его мнение о президенте России Владимире Путине изменилось. По словам функционера, ранее их связывали «дружественные и сердечные отношения», но «сейчас это не тот человек, что раньше», пишет издание Blick.
Если посмотреть на текущую ситуацию, а также на Путина, выступающего на телевидении, — сейчас это уже не тот человек, что раньше, — сказал Блаттер.
Кроме того, экс-глава ФИФА выразил солидарность с народом Украины и назвал украинцев «отважными бойцами сопротивления».
С 24 февраля российские войска проводят спецоперацию по демилитаризации и денацификации на Украине.
Ранее сообщалось, что российский вратарь Ярослав Лобанцев и украинский фланговый нападающий Юрий Бушман вместе выступили за мир. Они сделали совместную фотографию в футболках с изображением национальных флагов своих государств.