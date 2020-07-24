Президент РФС прокомментировал возможность КДК отменять жёлтые карточки

https://static.news.ru/photo/e9173fc6-cdb7-11ea-a53d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал нововведение, согласно которому КДК получит возможность своим решением отменять ошибочно выданные жёлтые карточки, которые влекут за собой пропуск игроком следующего календарного матча.

По словам главы футбольного союза, аннулировать каждое «предупреждение» комитет не будет. Ведь в этом случае придётся пересматривать каждый эпизод с назначенным штрафным ударом. Как отметил Дюков, у УЕФА и ФИФА на этот счёт имеются определённые подходы. РФС же принял указанное решение в соответствии с российской действительностью.

Это некий тест и эксперимент. У нас было несколько похожих ситуаций, когда были вопросы по таким карточкам. Возможно, мы вернёмся к тому, что они не будут пересматриваться в тот момент, когда к судейству будет меньше вопросов, — сказал президент РФС.

Решение по отменам жёлтых карточек вступит в силу с начала следующего сезона, розыгрыш которого стартует 8 августа 2020 года.

Ранее КДК мог признавать недействительными только удаления, признанные ошибочными, сообщили в пресс-службе РФС.

1-й тур РПЛ запланирован на 8–9 августа. При этом в августе, до перерыва на международные матчи, будет сыграно шесть туров: первые два пройдут в недельном цикле, оставшиеся — с играми в середине недели.

Как ранее писал NEWS.ru, Дюков прокомментировал отсутствие совладельца футбольного клуба «Спартак» Леонида Федуна на заседании исполкома РФС.