Прагматизм не пройдёт: Англия упустила шанс впервые выиграть Евро

Англия и Италия выдали очень напряжённый финал и по всем правилам драматургии довели его до серии пенальти. Там британцы допустили три промаха подряд и собственноручно отправили титул в Италию.

Фанатские страсти

Сражение началось ещё задолго до финального свистка. Его участниками стали болельщики сборной Англии, которым не посчастливилось купить билет на финал. Но увидеть такое грандиозное событие на «Уэмбли» всё же очень хотелось.

Несколько сотен фанатов англичан за пару часов до матча решили штурмом взять кордоны из полицейских и стюардов и проникнуть-таки на стадион, и нескольким десяткам это удалось. Позже организаторы рапортовали, что всех нарушителей поймали. Как же это в духе настоящих фанатов футбола!

Если вернуться к самой игре, оба тренера не преподнесли сюрпризов и выставили на матч оптимальные составы, используя те сочетания футболистов, которые давали результат в предыдущих матчах. Понятная и логичная позиция, ведь на кону стояло слишком много.

Специалисты и эксперты, в том числе букмекерские компании, сходились на том, что фаворитом финала стоит считать Англию. Во многом такой точке зрения способствовал ярко выраженный домашний характер матча для «Трёх львов». На «Уэмбли» английских фанатов насчитывалось около 58 тысяч. Армия итальянских тиффози была чуть ли не в десять раз скромнее. Ну какие ещё условия нужны были англичанам для завоевания первого титула чемпионов Европы в истории?

В закрытые двери

Команды начали без лишней раскачки, и уже третья минута подарила болельщикам гол. Англичане здорово вышли из обороны, причём атаку разгонял центрфорвард Харри Кейн. Нападающий здорово отпасовал Кирану Триппье, у которого было непозволительно много времени для подготовки подачи с правого фланга. В итоге защитник здорово нашёл в чужой штрафной коллегу по амплуа Люка Шоу, который с трёх метров расстрелял ворота итальянцев — 1:0!

Быстрый гол позволил англичанам оказаться в суперкомфортной для себя ситуации, ведь в сушке игры этой команде на турнире нет равных. Итальянцы были вынуждены раскрываться, а сборная Англии ждала шанса в контратаках. Кстати, Италия впервые на нынешнем Евро оказалась в роли отыгрывающейся команды.

Оставшиеся 42 минуты первого тайма можно смело вычеркнуть из памяти. Наслаждаться этим зрелищем могли только самые преданные фанаты сборной Англии. Хозяева самозабвенно сушили игру, не помышляя об атаке, а бедные итальянцы пытались с этим хоть что-то сделать. Получалось не очень: прессинг не работал, выход из обороны был отвратительным, а придумать что-то благодаря индивидуальному мастерству итальянцам не удавалось. От финала Евро хотелось получить хоть какого-то драйва и напряжения, но первые 45 минут ничего подобного не подарили.

Карма за сушку

Второй тайм начался с очередной попытки форварда сборной Англии Рахима Стерлинга «нарисовать» пенальти. Футболист снова искал контакта с защитниками итальянцев и красиво прыгнул вперёд. На этот раз главный арбитр даже не стал консультироваться с видеоассистентами. Похоже, репутация англичанина в этот раз сыграла против него.

Итальянцы же играли гораздо активнее, чем в первом тайме. У ворот соперника начали появляться хоть какие-то опасные моменты, но остроты катастрофически не хватало. «Скуадра адзурра» окончательно перешла в позиционную атаку, однако защитники англичан справлялись с давлением. На 62-й минуте классный шанс отличиться был у Федерико Кьезы, но его удар в дальний угол здорово парировал Джордан Пикфорд.

Однако на 67-й минуте давление итальянцев наконец-таки принесло плоды: после розыгрыша углового Марко Вератти из очень сложного положения пробил головой в ближний угол, Пикфорд перевёл мяч в штангу, но Леонардо Бонуччи был первым на добивании — 1:1. Шикарный подарок не только для итальянских болельщиков, но и для всех тех, кто хотел посмотреть нормальный финал.

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Getty Images pic.twitter.com/kgFSgfvUBH — ÐÐ°ÑÑ Ð¢Ð (@MatchTV) July 11, 2021

Пропущенный мяч заставил англичан попытаться играть в футбол. Болельщики могут простить любую игру при присутствии результата, но в противном случае гнев фанатов будет двойным. В итоге у «Трёх львов» не получилось резко перейти из режима сушки к атакующему футболу. Отличиться не удалось и итальянцам. Выяснение отношений перешло в овертайм.

Дополнительное время получилось достаточно динамичным, жарким и нервным. Однако реальных голевых моментов не было. Команды старались действовать в обороне очень осторожно. Допустить фатальную ошибку никто не хотел, поэтому игра докатилась до серии пенальти.

Нервы крепче оказались у итальянцев, причем у англичан не забили футболисты, которых выпустили на замену: Маркус Рашфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака. Драматичная развязка, которая позволила титулу уехать в Италию. Англичане упустили вернейший шанс переписать историю и остановились в сантиметрах от победы.