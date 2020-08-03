Полузащитник Фомин перешёл из «Уфы» в «Динамо»

В прошлом сезоне футболист провёл 29 матчей за «Уфу» во всех турнирах, забил шесть голов и отдал две результативные передачи.
Фомин — воспитанник академии «Краснодара», однако в основном составе выходил на поле один раз. Полузащитник также два сезона на правах аренды играл за «Нижний Новгород».
В прошедшем чемпионате Российской премьер-лиги московское «Динамо» заняло шестую строчку. Теперь клуб получил право сыграть во втором квалификационном раунде Лиги Европы. А в новом сезоне, который команда начнёт 10 августа, в гостевом матче «Динамо» встретиться с екатеринбургским «Уралом».
Как писал NEWS.ru, ранее Юрий Сёмин прокомментировал слова президента украинского клуба, назвавшего его «хлюпиком».