Полузащитник Фомин перешёл из «Уфы» в «Динамо»

https://static.news.ru/photo/5137b166-d57f-11ea-a352-fa163e074e61_660.jpg Даниил Фомин Фото: FC Dynamo Moscow/twitter.com

Футболист Даниил Фомин подписал контракт на пять лет с московским «Динамо». Об этом сообщила пресс-служба столичного клуба.

Соглашение с 23-летним полузащитником рассчитано на пять лет.

В прошлом сезоне футболист провёл 29 матчей за «Уфу» во всех турнирах, забил шесть голов и отдал две результативные передачи.

Фомин — воспитанник академии «Краснодара», однако в основном составе выходил на поле один раз. Полузащитник также два сезона на правах аренды играл за «Нижний Новгород».

В прошедшем чемпионате Российской премьер-лиги московское «Динамо» заняло шестую строчку. Теперь клуб получил право сыграть во втором квалификационном раунде Лиги Европы. А в новом сезоне, который команда начнёт 10 августа, в гостевом матче «Динамо» встретиться с екатеринбургским «Уралом».

Как писал NEWS.ru, ранее Юрий Сёмин прокомментировал слова президента украинского клуба, назвавшего его «хлюпиком».